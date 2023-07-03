3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن هناك 3 مدن سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس في السعودية بواقع 46 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن المدينة المنورة والأحساء وينبع سجلوا أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 46 مئوية.

وجاء في المركز الثاني كل من الدمام ومنى ووادي الدواسر بواقع 45 مئوية، يليهم كل من شرورة والعلا اللتين سجلتا 44 مئوية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.