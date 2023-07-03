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أبها الأدنى حرارة بـ 18 مئوية

3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
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المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء وحفر الباطن والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 18 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء وحفر الباطن والخرج 47 مئوية، الدمام 46 مئوية، الرياض وبريدة والصمان والتنهات ووادي الدواسر والدهناء 45 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة ورفحاء والمجمعة 44 مئوية، الدوادمي 43 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 18 مئوية، الباحة وطريف 20مئوية، القريات 21 مئوية، الطائف 23 مئوية، حائل ونجران والوجه 24 مئوية، تبوك والعلا 25 مئوية، بريدة وسكاكا والدوادمي وينبع وبيشة 26 مئوية، التنهاء وشرورة والمجمعة والدهناء 27 مئوية.

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