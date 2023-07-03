3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الدمام والأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، المدينة المنورة والرياض وبريدة والصمان ووادي الدواسر ورفحاء والخرج والدهناء 46 مئوية، مكة المكرمة وعرعر وسكاكا والتنهات والعلا والمجمعة 45 مئوية، شرورة 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19مئوية، الباحة 21 مئوية، الطائف 24 مئوية، طريف والقريات 25 مئوية، تبوك وحائل وبيشة والوجه 27 مئوية، بريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي والتنهات ووادي الدواسر وشرورة والمجمعة 28 مئوية.