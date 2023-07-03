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الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت.الدمام والأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية، بينما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الدمام والأحساء والدهناء 49 مئوية، مكة المكرمة والصمان ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، والرياض والتنهات وشرورة 45 مئوية، المدينة المنورة وجدة وبريدة ورفحاء 44 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: الباحة 20 مئوية، أبها 21 مئوية،القريات وطريف 22 مئوية، الطائف 24.مئوية، سكاكا وبيشة ورفحاء 27 مئوية، تبوكوحائل ونجران وينبع والوجه 28 مئوية، الرياض والدوادمي والتنهات ووادي الدواسر والعلا.

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