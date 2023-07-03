3 ميداليات برونزية لطلاب الشرقية بأولمبياد الأحياء الدولي

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حقق طلاب تعليم المنطقة الشرقية 3 ميداليات برونزية ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة الأولمبياد الدولي الـ 34 للأحياء، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.
وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أن هذا الإنجاز الذي حققه الطلاب نواف رائد المطير، ورائد فيصل طلبه، وعلي محمود الخليفة، من المرحلة الثانوية، جاء تأكيدًا للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – وترجمة للاستثمار في الطلاب والطالبات ودعمهم وتحفيزهم على التميز والتفوق، لإيمانها أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقولهم.
وأكدت الإدارة, العمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية للطلاب والطالبات للرفع من مستواهم العلمي؛ وذلك وفق توجيهات وزارة التعليم التي تسعى لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل رؤية المملكة 2030.