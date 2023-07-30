30 مليون يورو قد تُقرب بوفون من دوري روشن

ارتبط اسم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما، الإيطالي جيانلويجي بوفون بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عروض أمام بوفون

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، قد أكد أن أكثر من ناد بدوري روشن السعودي استفسر عن وضع بوفون مع بارما، مشددًا على أن الحارس المخضرم سيتخذ قراره في الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”: “الحارس الإيطالي تلقى عرضًا هائلًا بـ30 مليون يورو للانضمام إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “بات أمام بوفون 3 خيارات، إما مواصلة اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما الذي يرتبط معه بعقد حتى 2024، أو اعتزال كرة القدم أو قبول العرض السعودي الضخم”.

وجاء في ختام التقرير: “في حال موافقة بوفون على العرض؛ سيكون ثاني إيطالي يلعب بالدوري السعودي بعد سيباستيان جيوفينكو الذي ارتدى قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بين عامي 2019 و2021”.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الماضية انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما انتقل البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي إلى الهلال.