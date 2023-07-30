30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها

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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هناك 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية، والتي تلعب دورًا مهمًّا في تخفيض أعداد الحشرات الضارة وتخصيب ونشر بذور النباتات.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تغريدة عبر موقع تويتر: يوجد في المملكة 30 نوعًا من الخفافيش، والتي تلعب دورًا مهمًّا في تخفيض أعداد الحشرات الضارة وتخصيب ونشر بذور النباتات.
والخفافيش هي الحيوانات الوحيدة من الثدييات القادرة على الطيران، حيث تمتلك غشاء جلديًّا يغطي الأطراف الأمامية على شكل جناح.
كشف مركز تنمية الحياة الفطرية أن الخفافيش في السعودية تنقسم إلى قسمين: الكبيرة وتسمى أيضًا بخفافيش الفاكهة، حيث تتغذى على أشجار الفاكهة وعددها 3 أنواع، أما الصغيرة تعتمد على الحشرات وعددها 27 نوعًا.