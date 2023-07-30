30 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في 4 مدن

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح التقديم لشغل (30 وظيفة) في عدة مدن بالمملكة منها: (الجبيل ، ينبع ، جيزان ، رأس الخير).

المسميات الوظيفة :-

– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

– رئيس قسم السلامة.

– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

– مدير إدارة المباني.

– مدير إدارة الطرق.

– مدير إدارة النقل والمعدات.

– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.

– رئيس قسم استمرارية الأعمال.

– مدير الإدارة الهندسية.

– رئيس قسم الهندسة القيمية.

– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.

– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

– مدير إدارة المرافق العامة.

– رئيس قسم النقل.

– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.

– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

* بالإضافة إلى وظائف أخرى متعددة.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– ينبع.

– جازان.

– رأس الخير

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

للتقديم على الوظائف الإدارية والهندسية:

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للتقديم على الوظائف الأخرى:

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