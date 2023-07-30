30 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في 4 مدن

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح التقديم لشغل (30 وظيفة) في عدة مدن بالمملكة منها: (الجبيل ، ينبع ، جيزان ، رأس الخير).
– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.
– مدير إدارة المباني.
– مدير إدارة الطرق.
– مدير إدارة النقل والمعدات.
– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.
– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.
– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.
– رئيس قسم استمرارية الأعمال.
– مدير الإدارة الهندسية.
– رئيس قسم الهندسة القيمية.
– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.
– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.
– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.
– مدير إدارة المرافق العامة.
– رئيس قسم النقل.
– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.
– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.
– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.
– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.
– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.
– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.
* بالإضافة إلى وظائف أخرى متعددة.
– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:
للتقديم على الوظائف الإدارية والهندسية:
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للتقديم على الوظائف الأخرى:
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