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30 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في 4 مدن

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
30 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح التقديم لشغل (30 وظيفة) في عدة مدن بالمملكة منها: (الجبيل ، ينبع ، جيزان ، رأس الخير).

المسميات الوظيفة :-

– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

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– رئيس قسم السلامة.

– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.
– مدير إدارة المباني.
– مدير إدارة الطرق.
– مدير إدارة النقل والمعدات.
– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.
– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.
– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.
– رئيس قسم استمرارية الأعمال.
– مدير الإدارة الهندسية.
– رئيس قسم الهندسة القيمية.
– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.
– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.
– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.
– مدير إدارة المرافق العامة.
– رئيس قسم النقل.
– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.
– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.
– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.
– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.
– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.
– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

* بالإضافة إلى وظائف أخرى متعددة.

أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

للتقديم على الوظائف الإدارية والهندسية:
اضغط هنا )

للتقديم على الوظائف الأخرى:
اضغط هنا )

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