300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية

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استعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون تفاصيل عن مسجد العفيري في مدينة الدرعية التاريخية، والذي يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام، إذ بني على الطراز النجدي القديم.
ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تقريرًا مصورًا عن تفاصيل المسجد، إذ يقوم على 3 أعمدة أمامية، وعمودين في الخلف، ويتكون سقفه من جذوع الأثل وسعف النخل، وله نافذتان من الجهة الشمالية والجنوبية.
وتقدر مساحة المسجد بـ15 مترًا مضروبة في 10 أمتار، كما يتضمن المسجد خلوة أرضية تقدر مساحتها بمساحة المسجد، إذ تحتفظ برونقها المميز حتى الآن.
واللافت بالذكر إلى أن المسجد كان ضمن المزارع التاريخية في الدرعية العائدة إلى الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود والتي ورثها من أسرته.
ويوجد بجوار المسجد بئر من الحجر لا تزال قائمة حتى الآن، ويبلغ عمر المسجد نحو 305 أعوام، إذ بني عام 1139هـ، وتم ترميمه في عام 1962م.
#من_الشاشة | يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام؛ “مسجد العفيري” في الدرعية التاريخية، أحد المساجد الخالدة، فما قصته؟ وبماذا يتميز؟ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 7, 2023