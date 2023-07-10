314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم السعودية نموذج عالمي مدهش لكيفية إدارة الأوطان الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة للمساء مطارات الدمام تُحذر من حساب تويتر احتيالي انخفاض أرباح “إكسترا” إلى 146 مليون ريال 4 نقاط لبيع ماء زمزم بـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق
أعلنت شركة نيوم عن وظائف (إدارية، تقنية، تعليمية، هندسية، فنية، خدمات مساندة، وغيرها) شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فما فوق)، للعمل بمدينة تبوك وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- أخصائي خدمة العملاء.
2- مساعد تنفيذي.
3- أخصائي مشروع.
4- أخصائي مالي.
5- أخصائي التأهيل الوظيفي.
6- مهندس تنفيذي واجهة أول.
7- قيادة استخبارات السوق.
8- قائد تجاري.
9- رئيس برنامج HiPo.
10- مراقب مالي (مدير).
11- أخصائي المشتريات.
12- رئيس شؤون أعضاء هيئة التدريس.
13- مدير أنظمة التنقل الرقمي.
14- مدير التنظيم والتراخيص (الترفيه والثقافة).
15- مدير تسويق.
16- مهندس التكلفة والتخطيط.
17- خبير تحليلات البيانات وإدارتها.
18- قائد خدمة العملاء.
19- مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة.
20- قائد علاقات الشركاء – المشتريات.
21- مدير تسويق الشراكة – الغذاء.
22- أخصائي المرور والرفع الثقيل.
23- أخصائي أول الحوكمة والامتثال.
24- أخصائي التنبؤ بالطلب – الحرارية والوقود.
25- فني العمل الميداني.
26- محلل إستراتيجي.
27- رئيس عمليات الشراكة.
28- مدير التسويق.
29- محلل مالي.
30- اخصائي صيانة.
31- محلل بيانات – شبكات المياه.
32- قائد مالكي المنتجات.
33- مدير السكك الحديدية ، أوكساغون.
34- مدير تسويق أول.
35- مدير العلامة التجارية.
36- رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
37- مهندس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – هندسة وتصميم الشبكات.
38- مدير أول – مدير مشروع متعدد التخصصات – التخطيط الحضري.
39- مدير البرنامج.
40- مهندس العمليات الميدانية – محطات الضخ.
41- مدير التكليف.
42- مدير تعاقب المواهب وإدارة الوظائف.
43- رئيس تنمية الأصول الثقافية.
44- قائد أمن الميناء.
45- مدرب محاكي الرافعة ، عمليات الموانئ.
46- أخصائي أول ، الحوكمة.
47- مهندس تكليف.
48- قائد إدارة المشروع.
49- مدير تصميم أول – البنية التحتية.
50- قائد نظام إدارة المنح.
51- أخصائي توليد الطاقة المتجددة.
52- مدير اتصالات أول.
53- مدير المشروع.
54- أخصائي أول – مشاريع الهيدروجين.
55- أخصائي ، التشغيل.
56- مدير استدامة أول.
57- قائد الإستراتيجية.
58- مدير فني هيدروليكي.
59- مدير حوكمة الكيانات.
60- تطوير الأصول – مدير أول.
61- مدير أول – التحول – العمليات والحوكمة والامتثال.
62- محترف اقتصادي.
63- مدير الاستدامة.
64- مدير الإشراف والتنفيذ.
65- مدير – تحول – إعداد التقارير والتحكم.
66- قائد البضائع العامة.
67- مدير لوائح التعليم.
68- مدير تطوير الأصول.
69- مدير مشتريات الميناء.
70- مهندس توجيه الكابلات والقنوات الأرضية.
71- مدير – التحول – الأنظمة والامتثال ، الحوكمة.
72- مدير التعليم.
73- مدير البرنامج.
74- قائد وحدة (نظم معلومات إدارة المشروع).
75- مدير اللوجستيات.
76- محلل الأعمال.
77- مدير تنفيذي – عمليات الأمن.
78- عملية الانتقال قائد.
79- مدير – مكتب إدارة المشاريع والاستراتيجية.
80- مدير الأمن السحابي.
81- مدير تصميم أول.
82- مدير تجاري أول.
83- مدير الشركة – النمذجة.
84- مدير أول ، التخطيط المؤسسي.
85- مدير تطوير النظام البيئي.
86- رئيس العمليات.
87- مدير تصاريح أول.
88- مدير أول للتمويل الاستراتيجي للشركات – النمذجة.
89- تنفيذي جاذبية الأعمال.
90- أخصائي مشتريات العقد.
91- مدير أول – تربية الأحياء المائية.
92- مدير الاختبارات ومراقبة الجودة
93- مدير التخطيط
94- مدير تطوير أول – سكني
95- مدير تصميم تطوير الموانئ
96- أخصائي سكرتارية الشركات التابعة
97- مهندس المشروع.
98- مدير هندسة العبور.
99- مدير التوزيع الكهربائي ، تخطيط وهندسة الموانئ.
100- كبير مدققي الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
101- مدير البناء.
102- قائد التكنولوجيا والبيانات (السيبراني والمرونة).
103- مدير أول – التمويل الاستراتيجي – تطوير الفنادق.
104- مدير التدريب الوظيفي.
105- أخصائي موحد (نظام معلومات إدارة المشروع).
106- منسق البرامج الرياضية والصيفية والبرامج الممتدة.
107- أخصائي مشتريات أول.
108- متخصص ، مركز الخليج للأبحاث المتكامل.
109- مدير هيكلة الصفقات.
110- أخصائي تخطيط التنقل والنمذجة.
111- مدير إدارة مخاطر مشروع رأس المال.
112- مدير أول الأمن السيبراني.
113- محلل ، مجلس الإدارة واللجان.
114- أخصائي تصميم وتطوير البنية التحتية.
115- مدقق الرئيسي للتأكيد الأساسي.
116- منسق / مدرس الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (إرسال).
117- مدير أول – استشارات الامتثال.
118- رئيس الإستراتيجية وصنع السياسات وتحليلات البيانات.
119- أخصائي أول نمذجة معلومات المباني.
120- محلل.
121- مدير دعم الأعمال.
122- مساعد شريك عمل خصوصية البيانات – الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
123- مدير تكنولوجيا الفنادق.
124- عارض البيانات المالية.
125- رئيس الشؤون القانونية.
126- مدير مراقبة المشروع.
127- أخصائي الامتثال.
128- مساعد الخزينة.
129- مدير ذكاء أعمال السلع.
130- قائد فريق صيانة وتشغيل الأصول.
131- مدير إدارة أصول الطرق والتسليم.
132- أخصائي التوظيف.
133- أخصائي دعم الأعمال.
134- مدير – تخطيط القوى العاملة.
135- قائد التصميم والتطوير – سكني.
136- أخصائي عمليات إدارة النفايات ، الخط.
137- مشرف صيانة مرافق الموانئ.
138- محلل هيكلة الصفقات – استثمارات مالية.
139- مدير مشروع تطوير.
140- مدير البناء.
141- قائد مشروع ERI.
142- كبير مهندسي الحماية والتحكم.
143- قائد برنامج الاستراتيجية.
144- مدير التوظيف.
145- رئيس قسم البناء.
146- مدير نظم الأعمال.
147- رافعات المعدات الرائدة وتخطيط الموانئ والهندسة.
148- مدير أول إستراتيجية المواهب والقيادة الفكرية.
149- مدير الأصول البحرية.
150- اخصائي شراء الموانئ.
151- شريك تجاري الموارد البشرية.
152- مدير تطوير الضيافة – الفنادق.
153- مدير صيانة المرافق.
154- مهندس تطبيقات الويب – أخصائي أول.
155- مدير خدمات البناء.
156- رئيس خدمات الغذاء.
157- أخصائي ترجمة.
158- قائد حاوية TOS.
159- محاسب تمويل الأعمال.
160- مدير الاستجابة للانسكابات النفطية – البحرية.
161- مدير سكرتارية الشركات التابعة.
162- مدير تطوير الأصول.
163- خبير ضمان سلامة نظام السكك الحديدية.
164- أخصائي الأجهزة الخاصة بالمنافذ.
165- رئيس حوكمة البحوث.
166- مدير رعاية الأسماك.
167- مدير التحسين المستمر ، عمليات الموانئ.
168- مدير لوائح التعليم.
169- مسؤول التسجيل والاتصالات.
170- مدير تجربة العلامة التجارية.
171- أخصائي كفاءة استخدام المياه والدوران.
172- والمزيد من الوظائف الشاغرة.
✔ رواتب تنافسية.
✔ انتقالات وإقامة مجانية.
✔ غسيل وتدبير منزلي مجاناً.
✔ رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.
✔ بدل سفر سنوي.
✔ وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).
✔ الدراسة – 60 ألف ريال سعودي لكل طفل حتى 3 أطفال.
✔ مكافأة سنوية 20-30٪ (حسب الأداء).
✔ خطة التوفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
✔ تأمين طبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين والأسرة وأولياء الأمور.
✔ الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
✔ العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويا.
التقديم على الوظائف متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا أو اضغط هنا