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على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا

33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند
المواطن - فريق التحرير

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لقي ما لا يقلّ عن 25 شخصاً مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا بوسط الهند، حسبما ذكرت الشرطة السبت.

احتراق حافلة

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضح ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني، وقال “كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصاً، لقي 25 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية آخرون”.

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التحقيق بالحادث

ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق بومباي العاصمة الاقتصادية للهند.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وكتب رئيس الوزراء ناريندا مودي على تويتر “أفكاري وصلواتي مع عائلات الذين لقوا حتفهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

تكثر الحوادث على شبكة الطرق الواسعة في الهند والتي تفتقر للصيانة الكافية والمعروفة بخطورتها.

 

 

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