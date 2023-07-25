34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر

أفادت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين بأن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حارة تشهدها منطقتي شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

جهود إخماد الحرائق

وأردفت السلطات: إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق بالجزائر.

وذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.

إجلاء نحو 1500 شخص

وأُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.

وفتحت السلطات تحقيقًا قضائيًّا للوقوف على أسباب الحرائق.

وتجتاح شمال إفريقيا موجة حر كبيرة وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وذكر شهود عيان أن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

واختتم مسؤول في الحماية المدنية أنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.