Icon

السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات Icon غسل الأموال يتكون من أكثر من جريمة يعاقب عليها المتهم Icon حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب Icon ارتباك شركات الطيران الأمريكية وتقليص رحلاتها بسبب الحرارة Icon المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا Icon ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال Icon حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة Icon عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة Icon سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين Icon 34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن

34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين بأن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حارة تشهدها منطقتي شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

جهود إخماد الحرائق

وأردفت السلطات: إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق بالجزائر.

قد يهمّك أيضاً
إنقاذ شخص سقط في بئر بالطائف

إنقاذ شخص سقط في بئر بالطائف

أليكس تيليس نصراوي حتى 2025 رسميًا

أليكس تيليس نصراوي حتى 2025 رسميًا

وذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.

حرائق الغابات
حرائق الغابات

إجلاء نحو 1500 شخص

وأُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.

وفتحت السلطات تحقيقًا قضائيًّا للوقوف على أسباب الحرائق.

وتجتاح شمال إفريقيا موجة حر كبيرة وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وذكر شهود عيان أن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

واختتم مسؤول في الحماية المدنية أنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
أخبار رئيسية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
الرياضة

لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

الرياضة
أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد ليوم ثانٍ
العالم

أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد...

العالم
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي
آخر الاخبار

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

آخر الاخبار
السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية...

السعودية اليوم
جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
السعودية اليوم

جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد...

السعودية اليوم