34 وظيفة لدى مجموعة العليان للثانوية فأعلى

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أعلنت مجموعة العليان القابضة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بفروعها في (الرياض، جدة، الدمام، الخبر) وأخرى – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
1- وظائف إدارية ومالية وقانونية.
2- وظائف هندسية.
3- وظائف تقنية.
4- وظائف فنية.
5- وظائف أخرى.
– الرياض.
– جدة
– الدمام
– الخبر.
– وأخرى..
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف العليان، عبر موقع الشركة الرسمي:
– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )