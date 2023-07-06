34 وظيفة لدى مجموعة العليان للثانوية فأعلى

أعلنت مجموعة العليان القابضة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بفروعها في (الرياض، جدة، الدمام، الخبر) وأخرى – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

المجالات الوظيفية:

1- وظائف إدارية ومالية وقانونية.

2- وظائف هندسية.

3- وظائف تقنية.

4- وظائف فنية.

5- وظائف أخرى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة

– الدمام

– الخبر.

– وأخرى..

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف العليان، عبر موقع الشركة الرسمي:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )