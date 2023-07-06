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34 وظيفة لدى مجموعة العليان للثانوية فأعلى

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
34 وظيفة لدى مجموعة العليان للثانوية فأعلى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة العليان القابضة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بفروعها في (الرياض، جدة، الدمام، الخبر) وأخرى – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

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المجالات الوظيفية:

1- وظائف إدارية ومالية وقانونية.
2- وظائف هندسية.
3- وظائف تقنية.
4- وظائف فنية.
5- وظائف أخرى.

أماكن العمل:

– الرياض.
– جدة
– الدمام
– الخبر.
– وأخرى..

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف العليان، عبر موقع الشركة الرسمي:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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