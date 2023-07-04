4 إرشادات للمصلين والمعتمرين بالحرم المكي

وجهت وزارة الحج والعمرة عددًا من الإرشادات المهمة لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين.

وأوصت وزارة الحج، عبر حسابها بموقع “تويتر”، بضرورة عدم التدافع والازدحام، مع إعطاء الأولوية للنساء وكبار السن.

كما أوصت الحج والعمرة بضرورة الحفاظ على النظام وانتظار الأدوار، وضرورة التعاون مع رجال الأمن.