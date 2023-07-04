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إعطاء الأولوية للنساء وكبار السن

4 إرشادات للمصلين والمعتمرين بالحرم المكي

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
4 إرشادات للمصلين والمعتمرين بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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وجهت وزارة الحج والعمرة عددًا من الإرشادات المهمة لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين.

وأوصت وزارة الحج، عبر حسابها بموقع “تويتر”، بضرورة عدم التدافع والازدحام، مع إعطاء الأولوية للنساء وكبار السن.

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كما أوصت الحج والعمرة بضرورة الحفاظ على النظام وانتظار الأدوار، وضرورة التعاون مع رجال الأمن.

 

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