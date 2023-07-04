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أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك 4 التزامات لمؤسسات العمرة تجاه المعتمر أو الزائر لتقديم اجود الخدمات.
وقال وزارة الحج في تغريدة عبر موقع تويتر، يحرص مقدّمو الخدمة على تقديم أجود الخدمات التزامًا بمبادرة حقوق المعتمرين والزوار.
وبحسب ما ذكرت وزار الحج، جاءت الالتزامات على النحو التالي:
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بإصدار التصاريح اللازمة للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاءـ أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها.