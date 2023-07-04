4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

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أعلنت السلطات في الإكوادور، أمس الأحد، أن أربعة سجناء قتلوا شنقًا على ما يبدو في أحدث فصول العنف في السجون.
وقال المكتب الوطني للسجون في إحاطة إعلامية عبر تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي: إنه “خلال عملية تفتيش لعنابر السجن، عثر طاقم جهاز مراقبة الأمن والسجون على أربعة سجناء بلا إشارات حيوية، مع مؤشرات على أنهم شنقوا”.
وذكر المكتب أن الواقعة حصلت في سجن في بورتوفييخو في جنوب غرب البلاد.
بحسب السلطات أوقعت أعمال عنف على صلة بعصابات المخدرات 420 قتيلًا على الأقل في العام 2021.
وأصبحت سجون الإكوادور حيث تسعى مجموعات للسيطرة على سوق المخدرات وطرق التهريب، واحدة من الأسوأ في أمريكا اللاتينية.
في البلاد 36 سجنًا بقدرة استيعابية تبلغ نحو 30 ألف سجين، علمًا بأن عدد السجناء يبلغ 31 ألفًا و321 سجينًا، وفق بيانات رسمية. يضاف إلى هؤلاء موقوفون بتهريب المخدرات.
تقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وقد ضبطت سلطاتها 445 طنًّا من المخدرات منذ أن وصل غييرمو لاسو إلى الرئاسة في مايو 2021.