4 صفر موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

أعلن ديوان المظالم ممثلًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، أن المجلس أقرّ بأن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتبارًا من 4 / 2 / 1445هـ -بإذن الله تعالى- .

جاء ذلك في جلسة المجلس التي عُقدت برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف, بمقر ديوان المظالم الرئيس في الرياض.

منصة التنفيذ الرقمية

وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى، واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

يذكر أن ديوان المظالم أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.