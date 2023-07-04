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منها مكافحة الحريق مع اتجاه الريح

4 طرق لاستخدام طفايات الحريق

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
4 طرق لاستخدام طفايات الحريق
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق استخدام طفايات الحريق، مناشدة المتابعين بضرورة اتباع تعليمات السلامة، لحمايتهم من أي ضرر.

وقالت المديرية في تغريدة بموقع تويتر: إنه ينبغي التوجه بالطفاية إلى مكان الحريق، ثم سحب صمام الأمان والابتعاد مسافة عن اللهب.

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وأكملت: يلي ذلك الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة منها إلى قاعدة اللهب، ثم مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.

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