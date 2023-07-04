4 طرق لاستخدام طفايات الحريق درجة الحرارة تقترب من الـ50 في العراق وصول أكثر من 360 ألف حاج إلى المدينة المنورة أكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ جراء الحرب بالسودان أزمة طماطم غير مسبوقة تجبر مطاعم ماكدونالدز للتخلي عنها بوجباتها انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير خضوع حاكم مصرف لبنان لجلسة تحقيق ببيروت توضيح بشأن موقف الدعم السكني حال وقوع طلاق إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي هجومان مسلحان على قاعدة باكستانية ومقتل 12 جنديًّا
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق استخدام طفايات الحريق، مناشدة المتابعين بضرورة اتباع تعليمات السلامة، لحمايتهم من أي ضرر.
وقالت المديرية في تغريدة بموقع تويتر: إنه ينبغي التوجه بالطفاية إلى مكان الحريق، ثم سحب صمام الأمان والابتعاد مسافة عن اللهب.
وأكملت: يلي ذلك الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة منها إلى قاعدة اللهب، ثم مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.