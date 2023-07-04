4 طلاب سعوديين يخوضون أقوى منافسة عالمية في مجال الأحياء

يخوض 4 طلاب سعوديين في المنتخب السعودي للأحياء أقوى منافسة عالمية في مجال الأحياء في أولمبياد الأحياء الدولي، حيث ينافسون 320 طالبًا من 80 دولة في مدينة العين الإماراتية.

توقعات واستعدادات للفوز

من جانبها أضافت الدكتورة فاطمة الهملان أن مشاركة الطلاب تأتي وسط توقعات كبيرة هذا العام رغم التحاقهم مؤخرًا لهذه المسابقة الدولية بعد تحقيقهم الجائزة الفضية والبرونزية العام الماضي.

فيما أبدى الطالب رائد طلبة حماسه واستعداده هذا العام، بعد تلقيهم نحو 2500 ساعة تدريبية في الملتقيات متأملين تحقيق أعلى النتائج لتمثيل السعودية.

أما الطالب يزن مغربي فقد أفاد بأنهم تلقوا العديد من التجارب في عدة أماكن منها إندونيسيا وبلغاريا، استفادوا من خلالها الكثير في شتى المجالات.

وأضاف الطالب علي خليفة أنهم تلقوا تدريبات كثيرة، مبديًا استعدادهم للمشاركة في المنافسة.

فيما توقع الطالب نواف المطير حصولهم على 4 جوائز في الأولمبياد بالإضافة للميدالية الذهبية.

المشاركة الرابعة للمنتخب السعودي

بدوره أفاد يوسف الشهراني بأن هذه المشاركة الرابعة للمنتخب السعودي في الأولمبياد الدولي للأحياء والذي يقام في دولة الإمارات، حيث يتم اختيار الطالب المتفوق، ليتم انضمامهم للفريق حيث يتلقون خلالها على العديد من التدريبات من مدربين مؤهلين محليين ودوليين لهم خبرة واسعة، بالإضافة لتعرضهم للاختبارات المحاكية للأولمبيادات، فضلًا عن إجراء التجارب من قبل اللجنة العلمية والتأكد من توفر جميع الأدوات لنجاح التجربة، ومن ثم يتولى الفريق العلمي مراجعة نتائج الطلاب والدفاع عنها امام لجنة التحكيم.