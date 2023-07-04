4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا

كشفت تقارير إعلامية أن منطقة نيو إنجلاند الأمريكية تستعد لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، فيما لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء السيول.

ارتفاع درجات الحرارة

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات لنحو ربع السكان من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية في أمريكا، أن أجزاء من منطقة نيو إنجلاند ومناطق إقليم الأطلسي الأوسط ستضربها عواصف قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة، قبل تعرضها لرياح باردة قادمة من جهة الغرب. وتشمل المناطق المعرضة للخطر مدنًا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.

وكانت حاكمة نيويورك كاثي هوكول قد طالبت، اليوم الأحد، من السكان في الولاية تجنب السفر لحين انتهاء هطول الأمطار، قائلة: “يمكن لسيارتكم أن تنتقل من مكان آمن إلى آخر محفوف بالمخاطر” إذا جرفتها السيول.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان مكتوب، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم سيول أمس السبت في بلدة ميكفيلد العليا في بنسلفانيا على بعد 30 كيلومترًا تقريبًا شمال شرقي فيلادلفيا.

وتابع عمال الإنقاذ اليوم الأحد أنهم يبحثون عن ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم رضيع عمره تسعة أشهر وشقيقته البالغة من العمر عامين وامرأة.

وصدرت التحذيرات من الحر القائظ لمناطق شاسعة تمتد من شمال غرب المحيط الهادي إلى كاليفورنيا، وعبر الجنوب الغربي وصولًا إلى أقصى الجنوب، الذي يعرف بالجنوب العميق، وحتى فلوريدا.

من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 46 درجة مئوية في مناطق من صحراء جنوب كاليفورنيا وكذلك في أريزونا ونيفادا.

واختتمت خدمة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة دفع السلطات لإطلاق تحذيرات لأكثر من 80 مليون شخص.