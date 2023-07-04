4 متطلبات للتقديم على الوظائف التعليمية

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.
ووضعت وزارة التعليم في إنفوجراف صادر عنها، عدة متطلبات للتقديم على الوظائف التعليمية والتي تتمثل في:
وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، فيما ينتهي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.
وبشأن التخصصات المستهدفة، لفتت وزارة التعليم إلى أنها تشتمل على رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، لغة إنجليزية، حاسب آلي، وإدارة.