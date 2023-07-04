4 متطلبات للتقديم على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

متطلبات الوظائف التعليمية

ووضعت وزارة التعليم في إنفوجراف صادر عنها، عدة متطلبات للتقديم على الوظائف التعليمية والتي تتمثل في:

أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية.

الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.

معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، فيما ينتهي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وبشأن التخصصات المستهدفة، لفتت وزارة التعليم إلى أنها تشتمل على رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، لغة إنجليزية، حاسب آلي، وإدارة.