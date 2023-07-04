أعراض حمى الضنك .. أخطرها ارتفاع الحرارة أمانة القصيم: طرح فرصة استثمارية في اللوحات الإعلانية القبض على شخصين لترويجهما المخدرات بالرياض والقنفذة 4 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية التأمينات الاجتماعية تعلن عن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف تيك توك تطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى مكتوب إطلاق الموسم الثقافي الصيفي بشؤون الحرمين التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة السعودية الـ 16 دولياً لكميات مناولة الحاويات المنتخب السعودي للكيمياء يحقق 4 جوائز دولية
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 48 مئوية، الدمام 47 مئوية، مكة المكرمة والخرج 46 مئوية والرياض وبريدة والتنهات ووادي الدواسر ورفحاء 45 مئوية، المدينة المنورة وعرعر وشرورة والمجمعة 44 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة20 مئوية، طريف 23 مئوية، القريات 24 ، حائل 25 مئوية، الطائف والوجه 26، الدوادمي وينبع وبيشة 27 مئوية، تبوك وبريدة ونجران والعلا ورفحاء 28 مئوية، الرياض والدمام وعرعر والصمان والقنفذة وحفر الباطن 29 مئوية.