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أبها والباحة الأدنى حرارة بـ 20 مئوية

4 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
4 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 48 مئوية، الدمام 47 مئوية، مكة المكرمة والخرج 46 مئوية والرياض وبريدة والتنهات ووادي الدواسر ورفحاء 45 مئوية، المدينة المنورة وعرعر وشرورة والمجمعة 44 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة20 مئوية، طريف 23 مئوية، القريات 24 ، حائل 25 مئوية، الطائف والوجه 26، الدوادمي وينبع وبيشة 27 مئوية، تبوك وبريدة ونجران والعلا ورفحاء 28 مئوية، الرياض والدمام وعرعر والصمان والقنفذة وحفر الباطن  29 مئوية.

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