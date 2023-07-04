السعودية تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة الإيكاو سر وجود الحقيبة النووية مع بايدن خلال رحلته إلى بريطانيا سبب رفض بوغبا عرض الاتحاد 4 مزايا للصيانة الدورية لأجهزة التكييف دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا الأهلي بطلًا لـ الدوري المصري للمرة الـ 43 بعد خسارة بيراميدز قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300 إغلاق الطرق وانهيار الجسور وتوقف المرور بتركيا بسبب الأمطار انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر
كشف المدرب في قسم التبريد والتكييف بالمعهد الثانوي الصناعي بالدمام زياد الجاوي، أن هناك 4 مزايا لصيانة أجهزة التكييف بشكل دوري.
وأكد الجاوي، في لقاء له مع قناة الإخبارية، أن الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تقي من الالتماسات الكهربائية ومخاطرها.
ولفت المدرب إلى أن الصيانة المطلوبة تشهد أجهزة التكييف من الداخل والخارج، مع الاستعانة بعمالة مؤهلة وذات ثقة تقي من المخاطر والأعطال ويؤدي إلى إطالة عمر جهاز التكييف.
وأوضح أن تكلفة إصلاح أجهزة التكييف تكون أقل مع الحرص عل الصيانة الدولية لتلك الأجهزة.
فيديو | مدرب في قسم التبريد والتكييف بالمعهد الثانوي الصناعي في الدمام م. زياد الجاوي: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تقي من الالتماسات الكهربائية ومخاطرها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uFUAYVxZ82
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2023