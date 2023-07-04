4 مزايا للصيانة الدورية لأجهزة التكييف

كشف المدرب في قسم التبريد والتكييف بالمعهد الثانوي الصناعي بالدمام زياد الجاوي، أن هناك 4 مزايا لصيانة أجهزة التكييف بشكل دوري.

الصيانة الدورية

وأكد الجاوي، في لقاء له مع قناة الإخبارية، أن الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تقي من الالتماسات الكهربائية ومخاطرها.

عمالة مؤهلة

ولفت المدرب إلى أن الصيانة المطلوبة تشهد أجهزة التكييف من الداخل والخارج، مع الاستعانة بعمالة مؤهلة وذات ثقة تقي من المخاطر والأعطال ويؤدي إلى إطالة عمر جهاز التكييف.

وأوضح أن تكلفة إصلاح أجهزة التكييف تكون أقل مع الحرص عل الصيانة الدولية لتلك الأجهزة.