Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص

4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالجموم

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالجموم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة الجموم على (4) مواطنين اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
مطالبات بتقليل كمية نفر الرز لعدم إهدار الطعام

مطالبات بتقليل كمية نفر الرز لعدم إهدار الطعام

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة نجم لخدمات التأمين

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة نجم لخدمات التأمين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة