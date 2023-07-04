4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة

قدمت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للتوعية بحقوق المعتمرين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها إن شركات العمرة السعودية ملتزمة خلال نقل المعتمرين بهذه الأمور التي تتمثل في:

نقل المعتمرين وأمتعتهم إلى السكن.

توفير وسائل نقل مرخصة لتأمين التنقلات.

النقل لمنافذ المغادرة قبل وقت كافِ

تجهيز عدد كافِ من السائقين.

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين في السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم ، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.