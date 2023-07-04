4 نصائح للتصرف السليم عند تسرب الغاز

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الأحد، من عدم استخدام أي مصادر تسبب شررًا في حال تسرب الغاز؛ وذلك من أجل الحماية والوقاية.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عبر إنفوجراف: خطوات ينبغي اتباعها بشكل سليم في حال تسرب الغاز ومنها:
1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.
2- إخراج جميع الأشخاص من المكان.
3- قفل صمام الغاز بإحكام.
4- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.