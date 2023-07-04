4 نصائح للتصرف السليم عند تسرب الغاز

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الأحد، من عدم استخدام أي مصادر تسبب شررًا في حال تسرب الغاز؛ وذلك من أجل الحماية والوقاية.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عبر إنفوجراف: خطوات ينبغي اتباعها بشكل سليم في حال تسرب الغاز ومنها:

خطوات الوقاية

1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.

2- إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3- قفل صمام الغاز بإحكام.

4- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.