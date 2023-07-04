4 نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الحر

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تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما يجعل من الصعب إبقاءَ الجسم في درجة حرارته الطبيعية، لذا يجب المحافظة على رطوبة الجسم.
وينصح المتخصصون بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي الكافيين أو الكحول لأنها تعزز الجفاف.
تناول الأطعمة المرطِّبة، أي تلك التي تحتوي على سوائل بنسبة عالية. ومن بينها، أنواعٌ كثيرة من الفاكهة كالبطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال، إضافة إلى الخضروات التي يمكن تحويلها إلى عصائر لمقاومة موجة الحر.
تجنّب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطّلق. كما ينصح الخبراء باختيار التمارين منخفضة التأثير، مثل اليوغا أو البيلاتس التي تتضمن في العادة حركات أبطأ.
في الشكل، يجب تجنب ارتداء الملابس الصناعية داكنة اللون أو الضيقة. كما تجنب الخروج من المنزل، في ساعات الذروة الحرارية.
عند الخروج من المنزل، يجب ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، واستخدام المظلات، ووضع واقٍ من الشمس على كل البشرة المكشوفة.
وإذا لم يكن مكيّفُ الهواء متوفرًا في المكتب أو المنزل، يُنصح بترك النوافذ مفتوحة، وتشغيل المراوح لتدوير الهواء، والاستعانة بالنباتات الداخلية للحفاظ على ترطيب الهواء وتنقيته.
وباتت موجات الحر الشديد تتكرر خلال الأعوام الأخيرة، كدليل على التغيّر المناخي. لذلك ستجعل معرفة كيفية الحفاظ على برودة الجسم ورطوبته تحمّلَ الحر أسهل.