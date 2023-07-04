4 نصائح للوقاية من حوادث المسابح في الصيف

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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة نصائح للوقاية من حوادث المسابح، خاصة مع ذهاب المواطنين والمقيمين إليها في فصل الصيف.
وقالت مديرية الدفاع المدني إنه يجب مراعاة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف.
كما أشارت إلى ضرورة وصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم.
ونصحت بضرورة وجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط أي جسم في حوضه.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، إنذارًا للأسر بشأن حوادث المسابح وغرق الأطفال وذلك بالتزامن مع حلول فصل الصيف.
وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “إنذار مبكر.. الصيف على الأبواب والمسابح قد تخطف طفلك ـ لا قدر الله – في ثوانٍ، فأعد العدة بالمراقبة والتدريب وأخذ كافة الاحتياطات المنطقية، والله الحافظ”.