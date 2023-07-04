Icon

سبب تأثير المباني في رفع درجة حرارة الهواء المحيط بها Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon توقعات برفع الناتو القيود عن مبيعات الأسلحة التركية Icon أغنى متسول في العالم يملك مليون دولار Icon ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل Icon الصين ترفع توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط Icon النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon 4 نقاط رئيسية على طاولة قمة دول جوار السودان Icon 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اقتراح سعودي أمريكي جديد لإنهاء النزاع خلال أيام

4 نقاط رئيسية على طاولة قمة دول جوار السودان

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
4 نقاط رئيسية على طاولة قمة دول جوار السودان
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تعقد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، منذ الأسبوع الثاني من الصراع ،  محادثات حثيثة لوقف إطلاق النار في مدينة جدة السعودية، وفي إطار الجهود المبذولة لوقف أزمة السودان انطلقت قمة دول جوار السودان في القاهرة اليوم الخميس.

مقترحات قمة دول جوار السودان

وقدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، 4 نقاط تلخص منظور القاهرة لخروج السودان من الأزمة التي يشهدها، وذلك في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان.

قد يهمّك أيضاً
حاجة مغربية تروي مشاهداتها في الحج قبل مغادرتها السعودية

حاجة مغربية تروي مشاهداتها في الحج قبل مغادرتها السعودية

أكثر من 475 إصدارًا رقميًا بالحرمين الشريفين وخدمات على مدار الساعة

أكثر من 475 إصدارًا رقميًا بالحرمين الشريفين وخدمات على مدار الساعة

وبحسب “سي إن إن” جاءت أهم النقاط الرئيسية لوقف الأعمال العدائية في السودان على طاولة دول جوار السودان كالتالي:

  1. مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام، لإطلاق النار.
  2. مطالبة كافة الأطراف السودانية، بتسهيل كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.
  3. إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن، والرخاء، والاستقرار، والديمقراطية.
  4. تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.

مقترح سعودي أمريكي جديد

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن هناك حالة نشاط دبلوماسي غير عادية من أجل حل أزمة السودان، لكن لا يوجد اتفاق حول ما يجب أن يكون في مقدمة المفاوضات. وجاءت الآمال في وقف الأعمال العدائية، خلال عطلة عيد الأضحى، مخيبة للغاية.

تقول الولايات المتحدة والسعودية إنهما ستطرحان اقتراحًا جديدًا في الأيام المقبلة. لقد بذلوا أيضًا جهودًا لإشراك الإمارات العربية المتحدة، في المفاوضات المقبلة.

جهود اللجنة الرباعية

وأطلق قادة شرق إفريقيا مبادرتهم الخاصة تحت رعاية الهيئة الإقليمية، “إجاد”، وتم تعيين اللجنة الرباعية، المكونة من قادة كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي، للسعي إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية والحوار السياسي من أجل استعادة الانتقال السلمي في السودان.

وفي مؤشر واضح على جديتها لإنهاء الصراع المتصاعد في السودان، تضغط أربع دول في شرق إفريقيا ، بقيادة كينيا ، من أجل نشر قوة إقليمية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص المحاصرين في منطقة الحرب، بحسب ” بي بي سي”.

الاقتتال الداخلي في السودان

في غضون ذلك ، تستضيف مصر قمة جيران السودان لبحث سبل إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. فيما يسيطر الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على معظم شرق ووسط السودان ويقاتل للاحتفاظ بقواعده في العاصمة الخرطوم.

وأحرزت قوات الدعم السريع المنافسة بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” تقدمًا في الخرطوم حيث اتهم مقاتلوها بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واحتلال ونهب المستشفيات.

يقصف الجيش مواقع قوات الدعم السريع بلا هوادة في العاصمة ، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة