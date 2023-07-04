4 نقاط رئيسية على طاولة قمة دول جوار السودان

تعقد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، منذ الأسبوع الثاني من الصراع ، محادثات حثيثة لوقف إطلاق النار في مدينة جدة السعودية، وفي إطار الجهود المبذولة لوقف أزمة السودان انطلقت قمة دول جوار السودان في القاهرة اليوم الخميس.

مقترحات قمة دول جوار السودان

وقدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، 4 نقاط تلخص منظور القاهرة لخروج السودان من الأزمة التي يشهدها، وذلك في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان.

وبحسب “سي إن إن” جاءت أهم النقاط الرئيسية لوقف الأعمال العدائية في السودان على طاولة دول جوار السودان كالتالي:

مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام، لإطلاق النار. مطالبة كافة الأطراف السودانية، بتسهيل كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن، والرخاء، والاستقرار، والديمقراطية. تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.

مقترح سعودي أمريكي جديد

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن هناك حالة نشاط دبلوماسي غير عادية من أجل حل أزمة السودان، لكن لا يوجد اتفاق حول ما يجب أن يكون في مقدمة المفاوضات. وجاءت الآمال في وقف الأعمال العدائية، خلال عطلة عيد الأضحى، مخيبة للغاية.

تقول الولايات المتحدة والسعودية إنهما ستطرحان اقتراحًا جديدًا في الأيام المقبلة. لقد بذلوا أيضًا جهودًا لإشراك الإمارات العربية المتحدة، في المفاوضات المقبلة.

جهود اللجنة الرباعية

وأطلق قادة شرق إفريقيا مبادرتهم الخاصة تحت رعاية الهيئة الإقليمية، “إجاد”، وتم تعيين اللجنة الرباعية، المكونة من قادة كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي، للسعي إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية والحوار السياسي من أجل استعادة الانتقال السلمي في السودان.

وفي مؤشر واضح على جديتها لإنهاء الصراع المتصاعد في السودان، تضغط أربع دول في شرق إفريقيا ، بقيادة كينيا ، من أجل نشر قوة إقليمية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص المحاصرين في منطقة الحرب، بحسب ” بي بي سي”.

الاقتتال الداخلي في السودان

في غضون ذلك ، تستضيف مصر قمة جيران السودان لبحث سبل إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. فيما يسيطر الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على معظم شرق ووسط السودان ويقاتل للاحتفاظ بقواعده في العاصمة الخرطوم.

وأحرزت قوات الدعم السريع المنافسة بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” تقدمًا في الخرطوم حيث اتهم مقاتلوها بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واحتلال ونهب المستشفيات.

يقصف الجيش مواقع قوات الدعم السريع بلا هوادة في العاصمة ، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.