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يسمح بشحن عبوة واحدة لكل حاج

4 نقاط لبيع ماء زمزم بـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
4 نقاط لبيع ماء زمزم بـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي
المواطن - فريق التحرير

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حدد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أماكن ونقاط لبيع ماء زمزم داخل صالات المطار، موضحاً عدد العبوات المسموح بها لكل حاج.

وأشار الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بموقع “تويتر” إلى أن الحجاج المسافرين عبر الرحلات الدولية يمكنهم شراء مياه زمزم من خارج بوابة الصالة الشمالية، ومن داخل الصالة A1 وخارج البوابتين B2 وC2 بالصالة رقم 1.

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وأضاف، أنه يُسمح للحجاج المغادرين عبر الرحلات الدولية بشحن عبوة واحدة لكل حاج، علماً بأن حجم العبوة المتاح هو 5 لترات.

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