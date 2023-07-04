4.3 سنوات متوسط ما يقضيه الشخص في السيارة طوال حياته

أكدت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة، أن متوسط ما يقضيه الشخص في المركبة طوال حياته يصل إلى نحو 4.3 سنوات، وذلك ضمن بادرة لتصحيح السلوكيات الصحية داخل السيارة.

وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة عبر موقع تويتر: إن 4.3 سنوات هو متوسط ما يقضيه الشخص في المركبة طوال حياته.

ونوهت المنصة إلى ضرورة ترك الجوال والتركيز في الطرق خلال القيادة، وذلك في حملة توعية تحت مسمى دربك صحة، لسلوكيات صحية داخل السيارة.