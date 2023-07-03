43 درجة متوسط الحرارة العظمى بالرياض خلال يوليو مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم 242 مروحة رذاذ بارد لتلطيف الأجواء في المسجد الحرام تنفيذ حكم حد الحرابة بمصري والقتل تعزيرًا لـ4 مواطنين ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن درجات الحرارة في الرياض خلال شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41-43 درجة مئوية.
وأضاف المسند خلال تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه نادرًا ما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 41 مئوية، أو تتجاوز 45.
ولفت إلى أن متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) في الرياض يتراوح بين 29-30م، ونادرًا ما تنخفض عن 27م أو تتجاوز 33 مئوية.
وكان كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، في وقت سابق، أن أول شهر يوليو الجاري هو أول أيام شدة حرارة الصيف؛ التي تكون خلال شهري (يوليو وأغسطس)، وتحتوي بين دفتيها موسم قدحة القيظ أو جمرة القيظ، بحسب وصفه للطقس.
وأرجع الزعاق سبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم ووصفه إلى الملك الروماني يوليوس قيصر، والذي أحدث تحسينات لدولته، فسمي ذلك الشهر تخليدًا لذكره.
وأشار إلى أن الأرض تكون في أبعد نقطة لها من الشمس في أول شهر يوليو، إلا أن أشعتها عمودية، كما تتعامد الشمس على الكعبة في منتصفه وقت أذان الظهر وهو موعد تحديد القبلة عالميًا، بينما تكون في نهايته جمرة القيظ.