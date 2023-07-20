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مفضلًا إياه على عرض أستون فيلا

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم باير ليفركوزن، الفرنسي موسى ديابي، بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

ليفركوزن يوافق على عرض النصر

وأشارت شبكة CBS، مساء اليوم الخميس، إلى أن نادي باير ليفركوزن الألماني وافق على عرض النصر للتعاقد مع لاعبه موسى ديابي مقابل 43 مليون يورو، على أن يتم الانتهاء من الصفقة رسميًا قريبًا.

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موسى ديابي
ديابي – المصدر @RudyGaletti

وفي السياق ذاته، شدد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو على أن النصر تقدم بعرض جديد بقيمة 43 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت إضافية لموسى ديابي، لحسم الصفقة.

وأكد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن المفاوضات لازالت جارية مع نادي باير ليفركوزن بشأن طريقة الدفع، مشددًا على أن أستون فيلا يُصر على ضم ديابي أيضًا، وسيُقدم عرضًا جديدًا.

موسى ديابي
ديابي

تألق موسى ديابي

ويُعد ديابي من ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، إلا أن عدد مشاركاته كان قليلًا.

وانضم موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2019، وشارك معه في 172 مباراة، ونجح في تسجيل 49 هدفًا، كما قدم 48 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديابي صاحب الـ24 عامًا في 10 مباريات مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

موسى ديابي
ديابي

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