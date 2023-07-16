43 مليون يورو من النصر لضم موسى ديابي

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كشفت تقارير صحفية عن عرض نادي النصر وذلك لضم الفرنسي موسى ديابي نجم فريق باير ليفركوزن الألماني.
وقال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” إن النصر جهز عرضًا قيمته 43 مليون يورو لضم نجم باير ليفركوزن مع تقديم محفزات إضافية لإقناع باير ليفركوزن بالتخلي عن اللاعب.
وأضاف أونا إن أستون فيلا الإنجليزي ونابولي الإيطالي سيتنافسان مع النصر لضم ديابي خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حتى الآن نجح النصر فقط في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.