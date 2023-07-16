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من فريق باير ليفركوزن

43 مليون يورو من النصر لضم موسى ديابي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
43 مليون يورو من النصر لضم موسى ديابي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن عرض نادي النصر وذلك لضم الفرنسي موسى ديابي نجم فريق باير ليفركوزن الألماني.

وقال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” إن النصر جهز عرضًا قيمته 43 مليون يورو لضم نجم باير ليفركوزن مع تقديم محفزات إضافية لإقناع باير ليفركوزن بالتخلي عن اللاعب.

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موسى ديابي

وأضاف أونا إن أستون فيلا الإنجليزي ونابولي الإيطالي سيتنافسان مع النصر لضم ديابي خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حتى الآن نجح النصر فقط في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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