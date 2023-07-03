Icon

نحتاج إلى قانون يجرم قطع الأشجار Icon المتحدة للتأمين تخسر 9.8 مليون ريال Icon رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير Icon تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب أثناء تأدية الاختبار Icon وفاة طبيبة صيدلانية دهساً وإصابة زوجها وأطفالها في مصر Icon تعليق تداول سهم “التموين” تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري Icon المدينة المنورة تستعد لاستقبال 700 ألف حاج Icon السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات Icon 2.8 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر Icon حساب المواطن: صرف دفعة شهر يوليو الاثنين المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
وفقًا لإحصائيات هيئة تقويم التعليم والتدريب

44 طالبًا وطالبة يحصلون على 100% في القدرات والتحصيلي

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
44 طالبًا وطالبة يحصلون على 100% في القدرات والتحصيلي
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن 44 طالبًا وطالبة بمنطقة الرياض من تحقيق أعلى نسبة تفوق وذلك بحصولهم على نسبة 100% في اختباري القدرات العامة والتحصيلي على مستوى طلاب وطالبات السعودية، بعد أن وصلت نسبة الطلاب المتفوقين من تعليم الرياض إلى 41.5 %، في حين حصلت طالبات تعليم الرياض على نسبة 34.48 % وفق إحصائيات هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي أُعلنت مؤخراً.

أعداد الطلبة المتفوقين

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي بمنطقة الرياض في الصف الثالث ثانوي 22 طالباً من أصل 53 طالباً على مستوى المملكة، و20 طالبة من أصل 58 طالبة على مستوى المملكة، إضافة إلى طالب من إدارة تعليم الخرج، وطالبة من إدارة تعليم الزلفي.

قد يهمّك أيضاً
لحظة انهيار مبنى محترق في فرنسا بسبب الاحتجاجات العنيفة

لحظة انهيار مبنى محترق في فرنسا بسبب الاحتجاجات العنيفة

32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

32 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

وهنّأ المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات المتفوقين في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي وأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز المميز، مُرجعاً ذلك للجهود المتفانية من الجميع للوصول إلى هذا الإنجاز، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التألق والتميز المتواصل في حياتهم الدراسية والوظيفية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية
السعودية اليوم

إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية

السعودية اليوم
3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن
حساب المواطن

3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ...

حساب المواطن
تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن طلال مع مالك تشيلسي
الرياضة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن...

الرياضة
إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم
أخبار رئيسية

إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات...

أخبار رئيسية
عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع
السعودية اليوم

عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه...

السعودية اليوم
ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار...

السعودية اليوم
تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد
آخر الاخبار

تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد

آخر الاخبار