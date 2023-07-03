44 طالبًا وطالبة يحصلون على 100% في القدرات والتحصيلي

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تمكن 44 طالبًا وطالبة بمنطقة الرياض من تحقيق أعلى نسبة تفوق وذلك بحصولهم على نسبة 100% في اختباري القدرات العامة والتحصيلي على مستوى طلاب وطالبات السعودية، بعد أن وصلت نسبة الطلاب المتفوقين من تعليم الرياض إلى 41.5 %، في حين حصلت طالبات تعليم الرياض على نسبة 34.48 % وفق إحصائيات هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي أُعلنت مؤخراً.
وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي بمنطقة الرياض في الصف الثالث ثانوي 22 طالباً من أصل 53 طالباً على مستوى المملكة، و20 طالبة من أصل 58 طالبة على مستوى المملكة، إضافة إلى طالب من إدارة تعليم الخرج، وطالبة من إدارة تعليم الزلفي.
وهنّأ المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات المتفوقين في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي وأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز المميز، مُرجعاً ذلك للجهود المتفانية من الجميع للوصول إلى هذا الإنجاز، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التألق والتميز المتواصل في حياتهم الدراسية والوظيفية.
فيديو | 44 طالبا وطالبة من “تعليم الرياض” يحصلون على 100٪ في اختبارات قياس#الإخبارية pic.twitter.com/jkzNH5iWQL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2023
ابو عمر
بالتوفيق ان شاء الله والنجاح