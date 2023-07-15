44 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر عدد (44) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة تخصصات مختلفة للعمل في (جازان، ينبع) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل تخطيط بنية تحتية

– محلل تقدير التكاليف

– ضابط الميناء أول

– رسام خرائط رئيسي

– أخصائي تخطيط

– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية

– أخصائي إدارة أداء أول

– مفتش الاتفاقيات

– أخصائي أسنان أطفال

– طبيب مقيم

– رئيس قسم السلامة

– منسق الوقاية من الحرائق

– رئيس قسم النقل

– رئيس قسم العلاقات الحكومية

– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية

– مدير الإدارة الهندسية

– رئيس قسم سلامة الإنشاءات

التخصصات:

– إدارة أعمال

– الإدارة العامة

– المكتبة والمعلومات

– إدارة المخاطر

– السلامة

– إدارة الطوارئ

– العلوم الأمنية

– تصميم جرافيكي

– التخطيط العمراني

– تخطيط المدن

– الاقتصاد

– علوم المناخ

– الأرصاد الجوية

– العلوم البيئية

– الهندسة

– الهندسة المدنية

– هندسة مساحة

– هندسة معمارية

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا