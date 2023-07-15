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44 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
44 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر عدد (44) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة تخصصات مختلفة للعمل في (جازان، ينبع) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل تخطيط بنية تحتية
– محلل تقدير التكاليف
– ضابط الميناء أول
– رسام خرائط رئيسي
– أخصائي تخطيط
– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية
– أخصائي إدارة أداء أول
– مفتش الاتفاقيات
– أخصائي أسنان أطفال
– طبيب مقيم
– رئيس قسم السلامة
– منسق الوقاية من الحرائق
– رئيس قسم النقل
– رئيس قسم العلاقات الحكومية
– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية
– مدير الإدارة الهندسية
– رئيس قسم سلامة الإنشاءات

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التخصصات:

– إدارة أعمال
– الإدارة العامة
– المكتبة والمعلومات
– إدارة المخاطر
– السلامة
– إدارة الطوارئ
– العلوم الأمنية
– تصميم جرافيكي
– التخطيط العمراني
– تخطيط المدن
– الاقتصاد
– علوم المناخ
– الأرصاد الجوية
– العلوم البيئية
– الهندسة
– الهندسة المدنية
– هندسة مساحة
– هندسة معمارية

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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