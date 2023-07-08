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سيتم إيداع الدعم في 10 يوليو الجاري

48 ساعة على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 68

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
48 ساعة على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 68
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 68 من الدعم مستحقات دفعة شهر يوليو الجاري.

موعد صرف دعم حساب المواطن

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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وسيتم إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو الجاري يوم الاثنين 10 يوليو في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

شروط حساب المواطن 1444

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

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