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منها بعدها النسبي عن المسطحات المائية

5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن السعودية حرارة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن السعودية حرارة
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، عبدالله المسند، عن الأسباب التي تجعل الأحساء الأشد حرًا عن غيرها من المدن السعودية.

وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن إقليم الأحساء الجغرافي يعد من أشد المواضع الجغرافية السعودية حراً في فصل الصيف (يونيو – يوليو – أغسطس)، مرجعاً العلة الجغرافية والجوية، إلى خمسة أسباب.

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أسباب الحر بالأحساء

  1. بعدها النسبي عن المسطحات المائية البحرية الملطفة لدرجة الحرارة، وعلى هذا تُعد إقليمًا صحراويًا جافًا.
  2. سيادة الرياح الشِّمالية الحارة والجافة في فصل الصيف، وعلى وجه التحديد رياح البوارح، التي تمنع المؤثرات البحرية المعتدلة من الوصول إلى الأحساء، وهذا عامل مهم جداً.
  3. تعد الأحساء إقليمًا منخفضًا، إذ لا يرتفع سطح أرضها عن البحر سوى 140م في المتوسط.
  4. دخولها في الحيز السلبي لأثر المرتفع الجوي العلوي الذي يجثم أحيانًا على معظم حوض الخليج العربي، ومنها شرق السعودية ويتسبب بموجات حر شديدة خلال بعض أيام فصل الصيف.
  5. دخولها في حيز منخفض الربع الخالي الحراري السطحي، الذي يتسبب برياح شمالية جافة وحارة تسود في فصل الصيف في إقليم الأحساء، والمنطقة الشرقية بشكل عام.

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