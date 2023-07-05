5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن السعودية حرارة

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، عبدالله المسند، عن الأسباب التي تجعل الأحساء الأشد حرًا عن غيرها من المدن السعودية.
وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن إقليم الأحساء الجغرافي يعد من أشد المواضع الجغرافية السعودية حراً في فصل الصيف (يونيو – يوليو – أغسطس)، مرجعاً العلة الجغرافية والجوية، إلى خمسة أسباب.