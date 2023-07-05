5 أسباب وراء رفض دعم ريف

كشف برنامج “ريف” الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، أبرز أسباب رفض طلبات التقديم على الدعم.

رفض دعم ريف

وقال برنامج ريف في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن من أبرز أسباب رفض طلبات التقديم على الدعم هي عدم وجود وثيقة العمل الحر، نقص في بيانات دراسة الجدوى، ويكون المنتج المستهدف من المنتجات غير الوطنية.

ومن ضمن أسباب الرفض أيضًا، عدم تطابق بيانات المستفيد بما أفصح عنه، ويكون النشاط الرئيسي للمستفيد غير مستهدف للمنتجات المدعومة، وفقًا لبرنامج “ريف”.

دعم صغار المزارعين

ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.

ومن أبرز خطوات التسجيل في برنامج ريف للاستفادة من الدعم: