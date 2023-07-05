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عدم وجود وثيقة العمل الحر أبرزها

5 أسباب وراء رفض دعم ريف

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
5 أسباب وراء رفض دعم ريف
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج “ريف” الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، أبرز أسباب رفض طلبات التقديم على الدعم.

رفض دعم ريف

وقال برنامج ريف في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن من أبرز أسباب رفض طلبات التقديم على الدعم هي عدم وجود وثيقة العمل الحر، نقص في بيانات دراسة الجدوى، ويكون المنتج المستهدف من المنتجات غير الوطنية.

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ومن ضمن أسباب الرفض أيضًا، عدم تطابق بيانات المستفيد بما أفصح عنه، ويكون النشاط الرئيسي للمستفيد غير مستهدف للمنتجات المدعومة، وفقًا لبرنامج “ريف”.

رفض دعم ريف

دعم صغار المزارعين

ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.

ومن أبرز خطوات التسجيل في برنامج ريف للاستفادة من الدعم:

  • ادخل على صفحة برنامج ريف.
  • اضغط على ابدأ بطلب الدعم.
  • املأ البيانات المطلوبة.
  • سيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله.
  • أدخل رقم حسابك البنكي.
  • ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه.

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