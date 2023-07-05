5 أطعمها مضرة بالقلب

تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي صواريخ تتطاير في سماء روسيا التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لرئيس الإمارات هل ينضم ساديو ماني إلى الأهلي بعد رياض محرز ؟ ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
أكد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن هناك عدة أطعمها مضرة بالقلب.
وأفاد الدكتور خالد النمر في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، بأن هناك عدة وجبات لا يحبها القلب وهي:
عالية الملح
عالية الدهون
عالية السكريات
قليلة الخضراوات والفواكه
المطبوخة بسموم تضر القلب مثل الكحول.