5 أطعمها مضرة بالقلب

أكد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن هناك عدة أطعمها مضرة بالقلب.

وجبات لا يحبها القلب

وأفاد الدكتور خالد النمر في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، بأن هناك عدة وجبات لا يحبها القلب وهي:

عالية الملح

عالية الدهون

عالية السكريات

قليلة الخضراوات والفواكه

المطبوخة بسموم تضر القلب مثل الكحول.