Icon

واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة Icon إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لرفع جودة الحياة بالمجتمعات

5 توصيات لإطالة العمر الصحي في السعودية ودول الخليج

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
5 توصيات لإطالة العمر الصحي في السعودية ودول الخليج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت مؤسسة “هيفولوشن” الخيرية، تقريرًا تحت عنوان “تمكين حياة صحية في المملكة العربية السعودية”؛ المتضمن توصيات قمة “خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي.. تمكين حياة أطول وأكثر صحة في الخليج”، التي نظمتها المؤسسة بالرياض في فبراير الماضي، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب “NAM”، ومجلس الصحة الخليجي “GHC”، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “KAIMRC”.

تقييم وضع الصحة

واستند التقرير إلى أحدث البيانات المحلية والإقليمية والعالمية لدراسة وتقييم وضع الصحة والشيخوخة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مركزًا بشكل خاص على تبعات الأمراض غير المُعدية المرتبطة بالشيخوخة في المملكة، مقارنةً ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.

قد يهمّك أيضاً
14 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد الطبي

14 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد الطبي

زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات

زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات

ويغطي التقرير عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجّه السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على التركيز على متوسط العمر الصحي وليس متوسط العمر بشكل عام، واستكشاف السبب الرئيس لتدني الحالة الصحية للأفراد والوفيات المُبكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المسببة للأمراض غير المعدية بين كبار السن في السعودية، والتخطيط الأمثل؛ استعدادًا للارتفاع المتوقع في معدلات الشيخوخة، بالإضافة إلى مناقشة فرص وتحديات الشيخوخة في منطقة الخليج.

إطالة العمر الصحي

كما يقدِّم التقرير خمس توصيات رئيسة يمكن للمجتمعات في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها اتخاذها لتمهيد الطريق نحو إطالة العمر الصحي، التي تستهدف تعزيز تكامل الصحة العامة والخدمة الاجتماعية ودعم النسيج الاجتماعي، وكذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية لتوفير البيئة المثلى لرفع جودة الحياة بالمجتمعات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتأْمل المؤسسة أنْ تمهّد هذه التوصيات لتغيرات جذرية في مجال الشيخوخة الصحية، وإثراء الحوار حولها، ودعم المبادرات ذات الصلة، وتفعيل الدور الريادي في جعل هذه المبادرات واقعًا ملموسًا لخدمة المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

ويمكن الاطلاع على تقرير “تمكين حياة صحية للمملكة العربية السعودية” من خلال زيارة الرابط (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم