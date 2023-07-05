5 توصيات لإطالة العمر الصحي في السعودية ودول الخليج

أصدرت مؤسسة “هيفولوشن” الخيرية، تقريرًا تحت عنوان “تمكين حياة صحية في المملكة العربية السعودية”؛ المتضمن توصيات قمة “خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي.. تمكين حياة أطول وأكثر صحة في الخليج”، التي نظمتها المؤسسة بالرياض في فبراير الماضي، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب “NAM”، ومجلس الصحة الخليجي “GHC”، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “KAIMRC”.

تقييم وضع الصحة

واستند التقرير إلى أحدث البيانات المحلية والإقليمية والعالمية لدراسة وتقييم وضع الصحة والشيخوخة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مركزًا بشكل خاص على تبعات الأمراض غير المُعدية المرتبطة بالشيخوخة في المملكة، مقارنةً ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ويغطي التقرير عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجّه السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على التركيز على متوسط العمر الصحي وليس متوسط العمر بشكل عام، واستكشاف السبب الرئيس لتدني الحالة الصحية للأفراد والوفيات المُبكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المسببة للأمراض غير المعدية بين كبار السن في السعودية، والتخطيط الأمثل؛ استعدادًا للارتفاع المتوقع في معدلات الشيخوخة، بالإضافة إلى مناقشة فرص وتحديات الشيخوخة في منطقة الخليج.

إطالة العمر الصحي

كما يقدِّم التقرير خمس توصيات رئيسة يمكن للمجتمعات في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها اتخاذها لتمهيد الطريق نحو إطالة العمر الصحي، التي تستهدف تعزيز تكامل الصحة العامة والخدمة الاجتماعية ودعم النسيج الاجتماعي، وكذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية لتوفير البيئة المثلى لرفع جودة الحياة بالمجتمعات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتأْمل المؤسسة أنْ تمهّد هذه التوصيات لتغيرات جذرية في مجال الشيخوخة الصحية، وإثراء الحوار حولها، ودعم المبادرات ذات الصلة، وتفعيل الدور الريادي في جعل هذه المبادرات واقعًا ملموسًا لخدمة المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

ويمكن الاطلاع على تقرير “تمكين حياة صحية للمملكة العربية السعودية” من خلال زيارة الرابط (هنا).