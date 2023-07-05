5 خطوات لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية عبر أبشر

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أوضحت المديرية العامة للأحوال المدنية مزايا خدمة إصدار بدل تالف للهوية الوطنية.
وقالت مديرية الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إن هذه الخدمة تُمكن المواطنين من إصدار هوية بدل تالف عبر منصة أبشر ودون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال.
وأشار إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة يمكن اتباع هذه الخطوات:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدماتي.
3ـ اختيار: الأحوال المدنية.
4ـ اختيار خدمات الهوية الوطنية.
5ـ طلب هوية بدل تالف.