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يجب تغطية الوجه وارتداء الملابس الفاتحة

5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام
المواطن - فريق التحرير

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أكدت استشارية الجلدية الدكتورة سلمى البرقاوي أن ترطيب الجسم باستمرار ضرورة هذه الأيام، وهناك فئات عرضة لـلإجهاد الحراري أكثر من غيرها.

ترطيب الجسم

وأضافت الدكتورة سلمى البرقاوي في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، قائلة: يجب أن يكون ترطيب الجسم بقوام مائي حتى لا يسد المسام، وشرب الماء بكميات كافية وتناول الفواكه الغنية بالماء.

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وطالبت استشارية الجلدية بعدم وضع المكياج، وإذا لزم الأمر فيجب وضع المكياج المعدني؛ حتى لا يسد الغدد العرقية.

فئات عرضة للإجهاد الحراري

وقالت الدكتورة سلمى البرقاوي: من بين الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، أصحاب الأمراض، مثل أشخاص لديهم حب الشباب والسمنة وكبار السن والأطفال.

وقالت استشارية الجلدية: للوقاية من ذلك يجب تغطية الوجه وارتداء الملابس الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس ووضع واقي الشمس قبل نصف ساعة من الخروج للشمس وتغطية اليدين وفتح المكيف في السيارة وشرب الكثير من الماء، والاحتماء من الشمس قدر الإمكان.

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