5 فرق بدوري روشن تنتظر حسم ملف المدرب

تواصل أندية دوري روشن السعودي استعداداتها لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، إلا أن هناك 5 فرق لازالت لم تحسم ملف المدير الفني الجديد حتى الآن.

أندية تبحث عن مدرب

ولازالت 5 أندية في دوري روشن السعودي تبحث عن مدير فني، وهي؛ الهلال، النصر، الشباب، الأهلي والاتفاق، بعدما أنهوا ارتباطهم بمدربيهم في الموسم الرياضي الماضي.

وتُشير التقارير إلى اقتراب الهلال من التعاقد مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، وتوصل النصر لاتفاق مع لويس كاسترو، فيما ارتبط اسم الاتفاق بالمدير الفني ستيفن جيرارد.

13 مدربًا بدوري روشن

واستقرت 8 أندية في دوري روشن السعودي على استمرار مدربيها في الموسم الرياضي الجديد، وفي مقدمتها؛ البرتغالي نونو سانتو، الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد اللقب بعد سنوات من الغياب.

وسيستمر المدرب اليوناني دونيس مع الفتح، الصربي فوك رازوفيتش مع الفيحاء، البرتغالي بيدرو إيمانويل مع الخليج، الروماني ماريوس سوموديكا مع الرائد، البرازيلي شاموسكا مع التعاون، الروماني كوزمين كونترا مع ضمك والتشيلي لويس سييرا الوحدة.

واتفق الطائي مع المدير الفني الكرواتي كريشمير ريزيتش، فيما تعاقد أبها مع البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، والرياض مع البلجيكي يانيك فيريرا، وأبقى الأخدود والحزم على مدربيهما جورجي مندوسا وفيليبي جوفيا، بعدما قاداهما للصعود إلى دوري المحترفين.