5 فرق لم تغب عن الدوري السعودي للمحترفين

تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023\ 2024، في ظل الصراع القوي بين الفرق، بعد التدعيمات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أندية لم تغب عن البطولة

ويُعد الموسم الجديد هو الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، التي انطلقت منافسات موسم 2008\ 2009، ولم يغب عن البطولة في النسخ السابقة 5 فرق فقط، وهم؛ الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب والرائد.

وشارك فريقا الأهلي والفتح في 15 موسمًا، حيث صدم الراقي جمهوره بعدما هبط الموسم الماضي لدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه نجح في العودة سريعًا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض الاتفاق والتعاون 14 موسمًا في دوري المحترفين، وتواجد الوحدة في 11 موسمًا، يليه الحزم بـ7 مواسم، وتواجد أبها والفيحاء في 6 مواسم، الخليج وضمك في 5 مواسم، والطائي 3 مواسم، فيما يُشارك الرياض والأخدود لأول مرة.

تدعيمات قوية بالدوري السعودي للمحترفين

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى الدوري السعودي للمحترفين، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا إلى الاتحاد بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش.

كما تعاقد النصر مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، والجزائري رياض محرز.