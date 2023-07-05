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بعد تعاقد الهلال مع خورخي خيسوس

5 مدربين برتغاليين بـ دوري روشن في الموسم المقبل

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
5 مدربين برتغاليين بـ دوري روشن في الموسم المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تغلب البصمة البرتغالية على مدربي الفرق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، وذلك بعد تعاقد الهلال مع خورخي خيسوس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

خورخي خيسوس يقود الهلال

وكان نادي الهلال قد أعلن بالأمس، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع خورخي خيسوس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات موسم 2023\ 2024.

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خورخي جيسوس
جيسوس بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

المدربون البرتغاليون بدوري روشن

وارتفع عدد المدربين البرتغاليين في دوري روشن السعودي إلى 5، وذلك بجانب وجود الأسطورة كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، كما انضم روبن نيفيز إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد 4 مدربين برتغاليين في دوري روشن السعودي منذ الموسم الرياضي الماضي، وفي مقدمتهم؛ نونو سانتو الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد البطولة للمرة الأولى بعد 14 عامًا من الغياب.

نونو سانتو - دوري روشن
نونو سانتو – المصدر spl

ويستمر بيدرو إيمانويل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بعدما أنقذه من الهبوط، فيما أبقت إدارتا الأخدود والحزم على خورخي ميندوزا وفليبي جوفيا، بعدما قادا فرقهما للتأهل إلى دوري المحترفين.

بيدرو إيمانويل
بيدرو – المصدر @Khaleejclub

كما تُشير كافة التقارير إلى اقتراب نادي النصر من التعاقد مع المدير الفني لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليرتفع عدد المدربين البرتغاليين في دوري روشن السعودي إلى الثلث تقريبًا.

ويُعد هذا الرقم مرشحًا للزيادة خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك 3 فرق، بخلاف النصر لم تحسم ملف المدير الفني حتى الآن، وهي؛ الأهلي، الشباب والاتفاق.

لويس كاسترو - النصر
كاسترو – المصدر @aawsat_spt

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