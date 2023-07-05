5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن الأمطار تهطل في فصل الصيف وفي غير مناطقها المعتادة بين فترات متباعدة.

أمطار الصيف

وأعطى المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” عدة أمثلة على ذلك، فقال “في الرياض في 28 أغسطس من عام 1998 هطلت أمطار بلغت نحو 6 ملم، وفي وادي الدواسر في 10 أغسطس 1992 هطلت أمطار بلغت نحو 22 ملم”.

وأضاف “في وادي الدواسر في 7 سبتمبر 1986 هطلت أمطار بلغت نحو 27 ملم، أما في تبوك يوم 14 أغسطس 1992 فهطلت أمطار بلغت نحو 11 ملم، وفي شرورة في 31 يوليو 2001 هطلت أمطار بلغت نحو 20 ملم”.

مدن متفاوتة

وتابع أنه “في شرورة في 6 أغسطس 2003 هطلت أمطار بلغت نحو 40 ملم، وفي شرورة يوم 2 سبتمبر 2002 هطلت أمطار بلغت نحو 32 ملم، وفي نجران خلال يوم 13 يوليو 1988 هطلت أمطار بلغت نحو 11 ملم، وفي نجران أيضًا في 7 أغسطس 2003 هطلت أمطار بلغت نحو 64 ملم”.