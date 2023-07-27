50 لغة عالمية في خدمة قاصدي المسجد الحرام

باشرت وكالة اللغات والترجمة العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم العمرة لعام 1445هـ سعيًا منها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام ومراعاة لأهمية دورها في إيصال رسالة الحرمين للناطقين بغير العربية وأثر هذه الخدمات في خلق منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات زوار بيت الله الحرام.

50 لغة عالمية

وأكد وكيل الرئيس العام الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي على دور الوكالة في تعريف المستفيدين بشكل سريع وفعال لكافة الخدمات بأكثر من (50) لغة عالمية، وتقديم الترجمة الفورية والاحتفاء بالمعتمرين والزوار بلغاتهم لتسهيل أداء مناسكهم وعباداتهم، بالإضافة إلى التعريف بمعالم المسجد الحرام من مقام سيدنا إبراهيم ،والصفا والمروة والرواق السعودي ،والعديد من المعالم الإثرائية.

وسائل حديثة

مشيراً إلى الدور المحوري في استخدام الوسائل التقنية الحديثة والخبرات البشرية المتجددة التي ساهمت بشكل فعال في إثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة من الوصول إلى الحصول.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.