Icon

الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445 Icon مدرب الشباب: مواجهة النصر صعبة وهدفنا الفوز Icon جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب Icon حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات Icon خطوة تُقرب فابينيو من الاتحاد Icon إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon البرلمان العربي يعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية Icon هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص Icon لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتسهيل أداء مناسكهم وعباداتهم

50 لغة عالمية في خدمة قاصدي المسجد الحرام

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
50 لغة عالمية في خدمة قاصدي المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت وكالة اللغات والترجمة العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم العمرة لعام 1445هـ سعيًا منها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام ومراعاة لأهمية دورها في إيصال رسالة الحرمين للناطقين بغير العربية وأثر هذه الخدمات في خلق منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات زوار بيت الله الحرام.

 50 لغة عالمية

وأكد وكيل الرئيس العام الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي على دور الوكالة في تعريف المستفيدين بشكل سريع وفعال لكافة الخدمات بأكثر من (50) لغة عالمية، وتقديم الترجمة الفورية والاحتفاء بالمعتمرين والزوار بلغاتهم لتسهيل أداء مناسكهم وعباداتهم، بالإضافة إلى التعريف بمعالم المسجد الحرام من مقام سيدنا إبراهيم ،والصفا والمروة والرواق السعودي ،والعديد من المعالم الإثرائية.

قد يهمّك أيضاً
المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى

المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى

نفوق عشرات الحيتان على شواطئ أستراليا

نفوق عشرات الحيتان على شواطئ أستراليا

 وسائل حديثة

مشيراً إلى الدور المحوري في استخدام الوسائل التقنية الحديثة والخبرات البشرية المتجددة التي ساهمت بشكل فعال في إثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة من الوصول إلى الحصول.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم