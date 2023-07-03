50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل

قالت نقابات طبية فرنسية إنّ أكثر من 50% من أطباء المستشفيات في فرنسا لبّوا الإثنين دعوتها للإضراب عن العمل، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع بها للبحث في مطلب الأطباء زيادة أجورهم.

إضراب فرنسا

وذكر طبيب الطوارئ جان-فرانسوا سيبيان، وهو رئيس نقابة “أكسيون براكتيسيان أوبيتال” التي دعت إلى هذا التحرّك، “لدينا مشاركة في الإضراب تتراوح بين 50% و100%”.

ولم يعطّل الإضراب عمل المستشفيات، لكنّ طبيبة التخدير آن فيرني قالت “لم نرَ أبدًا هذا العدد من الأشخاص وفي هذا العدد من الاختصاصات يشاركون في إضراب”.

ولفت الطبيب النفسي إيمانويل لوب إلى أنّ 30% من الوظائف الشاغرة في المستشفيات في فرنسا يشغلها إلى حدّ كبير عمال موقتون ومتدربون وأطباء أجانب، في ظلّ “تدهور” في القطاع.

فقدان القوة الشرائية

وأشار طبيب الإنعاش إيف روبوفا إلى أنّ الإضراب يعود إلى “فقدان القوة الشرائية بأكثر من 20% خلال عشرين عامًا (…) في سياق ديموغرافي طبّي منهار”.

وقال أيضًا “كلّما قلّ عددنا، تقلّ أجورنا لنبقى في المستشفى”.