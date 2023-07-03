اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال 50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل برنت ينخفض 76 سنتًا ويسجل 74.65 دولار للبرميل القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية سيف راعيًا لنادي الاتحاد لـ3 سنوات صاعقة قوية تشعل المكيفات بمسجد في جازان اليمين المتطرف يقود الحرب الأهلية العنصرية في فرنسا رموز سريعة تفتح قفل الميزات المخفية على هاتف آيفون النصر يصل إلى البرتغال
قالت نقابات طبية فرنسية إنّ أكثر من 50% من أطباء المستشفيات في فرنسا لبّوا الإثنين دعوتها للإضراب عن العمل، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع بها للبحث في مطلب الأطباء زيادة أجورهم.
وذكر طبيب الطوارئ جان-فرانسوا سيبيان، وهو رئيس نقابة “أكسيون براكتيسيان أوبيتال” التي دعت إلى هذا التحرّك، “لدينا مشاركة في الإضراب تتراوح بين 50% و100%”.
ولم يعطّل الإضراب عمل المستشفيات، لكنّ طبيبة التخدير آن فيرني قالت “لم نرَ أبدًا هذا العدد من الأشخاص وفي هذا العدد من الاختصاصات يشاركون في إضراب”.
ولفت الطبيب النفسي إيمانويل لوب إلى أنّ 30% من الوظائف الشاغرة في المستشفيات في فرنسا يشغلها إلى حدّ كبير عمال موقتون ومتدربون وأطباء أجانب، في ظلّ “تدهور” في القطاع.
وأشار طبيب الإنعاش إيف روبوفا إلى أنّ الإضراب يعود إلى “فقدان القوة الشرائية بأكثر من 20% خلال عشرين عامًا (…) في سياق ديموغرافي طبّي منهار”.
وقال أيضًا “كلّما قلّ عددنا، تقلّ أجورنا لنبقى في المستشفى”.